10 جرحى في حادث مرور بوادي ارهيو في غليزان

أصيب، صباح اليوم الجمعة، 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور، وقع بإقليم دائرة وادي ارهيو في غليزان، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقال ضابط المناوبة بذات المصالح، الملازم علي عبد المرايم، وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحادث وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة 8 و25 دقيقة، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمنطقة المسماة "دوار بن زيان" بالمخرج الشرقي لمدينة وادي ارهيو، إثر إصطدام بين حافلتين إحداهما للنقل الحضري والأخرى للنقل الريفي. وأضاف، أن الحادث خلف إصابة 10 أشخاص أعمارهم بين 9 و71 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة. أشار ذات المصدر، إلى أن أعوان الأمن تدخلوا لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الضحايا إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية أحمد فرانسيس بوادي ارهيو. فيما قامت المصالح الأمنية المنتخصة بفتح تحقيق في الحادث.