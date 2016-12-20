الجوية الجزائرية تحصل على العلامة الدولية للسلامة

حصلت الخطوط الجوية الجزائرية، للمرة السادسة على التوالي، على العلامة الدولية للسلامة يوسا، والتي تمنحها الجمعية الدولية للنقل الجوي اياتا، حيث تعد شرطا للعمل في الخطوط التي تغطي أوروبا، حسب بيان للشركة. وصارت هذه العلامة، التي تفرضها جمعية اياتا، من بين شروط السلطات الاوروربية لتشغيل خطوط نحو اوروبا، كونها تؤشر على احترام معايير السلامة، وفق البيان، الذي يؤكد ان تجديد الشهادة، تم بعد دراسة اجراها مكتب تدقيق الماني في سبتمبر الفارط. وتملك الجوية الجزائرية، منذ 2006 شهادة يوسا، وكذا شهادة ايزو 9001-2008 ، منذ سنة 2008 وكذا شهادة ايازا 145 ، الخاصة بالصيانة منذ 2005 ، كما تخضع الشركة دوريا لعمليات تدقيق لتجديد هذه السهادات.