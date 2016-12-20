تفكيك عصابة للسطو وسرقة المواشي في وهران

تمكن عناصر الدرك الوطني، من وضع حد لنشاط عصابة، كانت تحترف السرقة بإقليم دائرة أرزيو بوهران. وقد تمت هذه العملية، أمس الاثنين، بناء على معلومات حيث تمكن دركيو فرقة حاسي بونيف، من وضع حد لنشاط هذه العصابة التي تتكون من ثلاثة أشخاص، تورطوا في عدة عمليات لاعتداءات والسطو وسرقة المواشي، عبر إقليم دائرة أرزيو، حسبما علم اليوم الثلاثاء، لدى ذات السلك الأمني. وقد سمح، تفتيش مسكن أحد أفراد العصاب، بحجز 473 قرص مهلوس، و704 غرام من الكيف المعالج، وبندقية صيد تقليدية الصنع. كما تم ضبط أسلحة أخرى، لدى هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم داخل نفس المنزل، وتشمل ثلاث بنادق للصيد البحري، وثمانية خناجر، وكذا مبلغ مالي و8 هواتف نقالة. ومن جهة أخرى، عثر عناصر الدرك الوطني أيضا، على 7 أبقار مذبوحة موجهة للبيع بصفة غير قانونية، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى، فتح تحقيق في هذه القضية.