توقيف 5 أشخاص في قضية اختطاف واغتصاب فتاة بمستغانم

أوقفت مصالح، الدرك الوطني لمستغانم، خمسة شبان في قضية اختطاف واغتصاب فتاة، ببلدية صيادة، حسبما علم اليوم الثلاثاء، من ذات السلك الأمني. وتعود حيثيات القضية، الى ليلة الأحد الى الاثنين اثر مكالمة هاتفية، وردت الى كتيبة الدرك الوطني لصيادة، مفادها أن فتاة تعرضت للاختطاف والاغتصاب، داخل كوخ قصديري بحي واد الحدائق ببلدية صيادة. وتنقل عناصر الدرك الوطني، لكل من صيادة وعين تادلس، مدعمين بفصيلة التدخل السريع، الى عين المكان حيث عثر على الضحية البالغة من العمر 22 سنة، والقاطنة بنفس الحي، في حالة نفسية متدهورة. وأشارت نفس المصالح، أن هؤلاء الأشخاص قاموا باختطاف الضحية بواسطة دراجة نارية، واقتيادها الى الكوخ القصديري، وقاموا باغتصابها. وتمكن عناصر الدرك الوطني، في نفس الليلة من توقيف أحدهم، تعرفت عليه الضحية، ليتم توقيف 4 أخرين الذين إعترفوا بفعلتهم. وقد تم اليوم الثلاثاء، تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، حيث أودعوا الحبس بتهمة تكوين جمعية أشرار واختطاف واغتصاب فتاة، كما أشير اليه.