وفاة شيخ اختناقا بالغاز في باتنة

هلك شخص، يبلغ من العمر 76 سنة، اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك بالقطب الحضري حملة 3 ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، حسبما أكده اليوم الثلاثاء المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، زهير نكاع، الذي أوضح بأن جثة الضحية تم نقلها بعد ظهر اليوم من طرف أعوان الحماية المدنيةن من داخل غرفة بعمارة في طور البناءن موضحا بأن الضحية هلك بعد استنشاقه لغاز ثاني أكسيد الكربون، المنبعث من موقد عبارة عن دلو للفحمن كان يستعمله الضحية الذي يشغل حارسا للورشة بغرض التدفئة. وذكر المصدر، بأن عدد ضحايا الاختناق بالغاز، ارتفع منذ بداية فصل الشتاء إلى حد الآن عبر ولاية باتنة، إلى 7 أشخاص، فيما تم إنقاذ 10 آخرين من الموت، وذلك في عمليات تدخل متفرقة، لعناصر الحماية المدنية. للتذكير، شهدت ولاية باتنة، ليلة 18 إلى 19 نوفمبر الماضي، هلاك 6 أشخاص من عائلة واحدة، هم أم في ال 34 من العمر وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و6 سنواتن اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من آلة طهي الموصولة بقارورة غاز البوتان، و ذلك بدوار طاقة ببلدية سريانة.