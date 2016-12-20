خطان جديدان لمترو الجزائر يدخلان الخدمة نهاية 2017

أعلن وزير الاشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، اليوم الثلاثاء، ان خطي مترو الجزائر، الرابطين بين البريد المركزي وساحة الشهداء بمسافة 1.7 كم، وبين حي البدر وعين النعجة بمسافة 3.6 كم، سيدخلان حيز الخدمة نهاية 2017. وفي تصريح للصحافة، على هامش زيارة تفقدية لورشات المشروع اوضح الوزير، ان تشغيل هذين الخطين سيسمح بفتح خمس 5 محطات جديدة للمترو، وهي علي بومنجل، وساحة الشهداء، بالنسبة للخط الاول، ومحطة الورشات، وعين النعجة1، وعين النعجة 2، على الخط الثاني. وستضاف، هذه الخطوط الى الخطوط الثلاثة الموجودة حاليا، وهي البريد المركزي المعدومين، والمعدومين حي البدر، وحي البدر الحراش. واكد طلعي، بان تسليم الخطوط المنتظرة، سيتم في الاجال المحددة نظرا لتقدم الاشغال بوتيرة افضل، مضيفا بان الاشغال الكبرى انجزت بنسبة 100 بالمئة، في حين تشهد الاشغال المتبقية، التي تشرف عليها شركة جزائرية، وتيرة جيدة ايضا. و ينتظر، ان يضفي تشغيل الخطين الجديدين، الى مضاعفة عدد مستعملي المترو، من 120.000 مسافر/يوميا حاليا، الى 250.000 مسافر/يوميا، وهو العدد الذي سيرتفع اكثر بعد دخول خط الحراش مطار الجزائر العاصمة، الخدمة سنة 2020. يذكر، ان مترو الجزائر العاصمة، يمتد على 13 كم، و يتكون من 14 محطة من البريد المركزي الى الحراش، و سيغطي المترو مسافة 18 كم، بعد تشغيل الخطين الجديدين نهاية 2017.