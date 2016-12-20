تسليم مفاتيح 50 سكنا لأساتذة بجامعة برج بوعريريج

تم تسليم مفاتيح 50 سكن لفائدة أساتذة جامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجامعة .

وتأتي هذه العملية استكمالا لعملية توزيع مماثلة ل 50 سكنا تمت خلال أكتوبر الماضي وذلك في انتظار تسليم 60 سكنا آخر تقدمت نسبة إنجازه بـ70 بالمائة وهي السكنات التي تحصل أصحابها على الاستفادة المسبقة في ماي الماضي حسب ما أوضحه ذات المصدر.

من جهته ذكر مكتب نقابة الأساتذة المنتمين للإتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان له أن عملية تسليم مفاتيح 50 سكنا ذات خمس غرف المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية جاء تطبيقا للاتفاق المبرم بين إدارة الجامعة والفرع النقابي في أكتوبر الماضي موضحا بأن الأساتذة الموقعين على الاتفاق سيستلمون مفاتيحها بينما لأساتذة الذين لم يقدموا اختياراتهم فبإمكانهم القيام بذلك من أجل استلام المفاتيح.

و فيما ألح الفرع النقابي في بيانه حرصه على استكمال أشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز في "أقرب الآجال" أوضح مدير الجامعة الدكتور عبد الكريم بن يعيش بأن إدارة الجامعة فتحت سجل لاستقبال طلبات السكن الجديدة للاستفادة من 68 سكنا المنجزة ببلدية الحمادية جنوب الولاية في انتظار تعيين لجنة دراسة الملفات وترتيبها مذكرا بأن جامعة البشير الإبراهيمي قد استفادت بـ228 سكنا لفائدة أساتذتها لتكون بذلك من بين الجامعات "المحظوظة" وطنيا.

للإشارة كان ملف السكن بجامعة البشير الإبراهيمي محل عدة احتجاجات من طرف الأساتذة المطالبين باستكمال أشغال الإنجاز لتسليم مفاتيح الاستفادة وهو ملف يعود إلى أكثرمن خمس سنوات.