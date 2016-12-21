زيتوني يحث المؤسسات على تطبيق برنامج مطابقة قواعد المنافسة

أكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني الثلاثاء بالجزائر العاصمة ،على ضرورة تبني المؤسسات لمسعى إرادي من أجل التكيف مع قواعد المنافسة السليمة والنزيهة ،مضيفا أن المجلس قد أطلق برنامجا من أجل تشجيع المؤسسات على إتباع ثقافة المنافسة.

وأوضح زيتوني خلال يوم دراسي حول برنامج المطابقة مع قواعد المنافسة في إطار برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ،أن برنامج المجلس الذي يتم الالتحاق به بشكل إرادي يسمح للمؤسسات بإرساء ثقافة حقيقية للمنافسة والوقاية من أخطار المخالفات من بينها التفاهمات وتجاوزات الموقع المهيمن أوالمحتكر والأسعار المنخفضة بشكل مجحف.

كما أشار المجلس إلى "أنه يشجع المؤسسات على الحصول على برنامج مطابقة لقواعد المنافسة سواء كان ذلك على أساس مستقل أو بإدماجه في سياسة المطابقة مع المعايير التجارية والاستهلاكية والجبائية والصفقات العمومية وأن تخصص له الإمكانيات الضرورية لضمان النجاح".

ولم ينضم إلى البرنامج الذي تم إطلاقه في أفريل 2016 حتى يومنا هذا إلا سبع (07) مؤسسات وطنية و يتعلق الأمر بكل من سوناطراك و نفطال و سونلغاز و اسميدال و بريد الجزائر و موبيليس و كوندور ،من بين 71 مؤسسة قام مجلس المنافسة بالاتصال بها.

للتذكير أن مجلس المنافسة الذي تم إنشاؤه في سنة 1995 يعتبر سلطة إدارية مستقلة تعمل باسم و لصالح الدولة من أجل فرض احترام قواعد المنافسة مع ثلاث مهام رئيسية هي مراقبة المشاورات الاقتصادية والمهام الاستشارية ،معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة.