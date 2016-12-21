توقيف 5 أشخاص اعتدوا على أطباء بمصالح الإستعجالات بمستشفيات العاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين تتعلّق بالإعتداء بالعنف أثناء تأدية المهام مست ثلاثة أطباء على مستوى مصالح الغستعجالات بمستشفيين بالعاصمة دون تحديد المشافي بالضبط مع توقيف خمسة أشخاص حسبما أفاد به بيان صدر اليوم الأربعاء عن ذات المصالح.

و أوضح ذات البيان، أنّ الأطباء الثلاثة العاملين بمصالح الاستعجالات بمستشفيات العاصمة قد تعرضوا أثناء تأدية مهامهم إلى "التعدي بالعنف متبوع بتحطيم أملاك الدولة و كذا سرقة هاتف نقال لأحدهم. و حسب ذات المصدر فإنّ القضية الأولى التي عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لدرارية تتعلّق بالتعدي على موظفين أطباء أثناء تأدية مهامهما متبوع بتحطيم زجاج قاعة الإستعجالات من طرف مشتبه فيه برفقة أخيه و تبين أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا. أما فيما يخص القضية الثانية فهي تتعلق بثلاثة شباب مشتبه فيهم كانوا تحت تأثير الكحول اعتدوا بالعنف على طبيب أثناء تأدية مهامه بأحد مصالح الإستعجالات بالعاصمة بالإضافة إلى سرقة هاتفه النقال يبرز نفس البيان. و قد تمّ تقديم المشتبه فيهم في كلتا القضيتين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا و الذي أمر بايداعهم رهن الحبس المؤقت حسب ذات المصدر .