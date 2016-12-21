شرطة تلمسان تفكك شبكة لتزوير العملات لتمويل الحراقة الأفارقة

تمكنت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة اجرامية متكونة من رعايا أفارقة تختص في النصب والاحتيال وتزويرالأوراق النقدية وتمويل الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، حسب مديرية الأمن الولائي. وأضاف المصدر، أن عملية التوقيف تمت إثر استغلال معلومات مفادها أن رعيتين افريقيتين من جنسية مالية اتفقا مع شخص بمدينة تلمسان لترويج مبلغ مالي مزور يقدر بحوالي 318 ألف دينار جزائري.للإشارة فقد تمكن أعوان الفرقة المالية والاقتصادية بالتعاون مع مصالح الشرطة لسبدو من توقيف المزورين البالغ سنهما 28 و40 سنة، كما تم حجز المعدات و المواد الخاصة بالإعداد لتزوير العملة الوطنية إضافة إلى الأورو والدولار بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية وهران.وكشفت مديرية الأمن الولائي لتلمسان أن عائدات الشبكة من عمليات التزوير كانت تستعمل لتمويل الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا مفيدة بأن التحقيق لا يزال متواصلا للقبض على باقي أفراد الشبكة.