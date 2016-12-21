إنقطاع التيار الكهربائي عن بعض بلديات العاصمة.. وهذا هو السبب

تسبب اليوم الأربعاء حادث على مستوى شبكة نقل الكهرباء في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة احياء ببعض بلديات الجزائر العاصمة، حسبما اوضحه بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطنية.

وأوضح البيان ان الامر يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي على مستوى حي سيدي امحمد بدائرة بئر توتة، جزء من أحياء بلدية أولاد شبل، حي بوشيشة، جزء من حي الشعيبية، والمنطقة الصناعية بابا علي.

وأكدت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لجسر قسنطينة تجنيد جميع فرقها وأعوانها لإصلاح العطب وعودة التيار الكهربائي في الأحياء المعنية في أسرع وقت ممكن .

وأعلمت المديرية بوضع خط مباشر مجاني 03 33 في خدمة الزبائن ولتزويدهم بالمعلومات التي تخص هذا الإنقطاع المؤقت.