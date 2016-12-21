قريبا.. مؤسسة عمومية لتسيير الفضاءات العمومية بوسط العاصمة

أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش اليوم الأربعاء، بانه سيتم انشاء مؤسسة عمومية لتسيير الفضاءات العمومية قريبا. واوضح بطاش، بان مهمة هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، تتمثل في تسيير كل ما هو متعلق بالفضاءات العمومية، و سيتم إنشاؤها عما قريب، بعد الحصول على موافقة الوزير الأول. و أضاف ذات المتحدث، بان عدة مهام ستوكل إلى هذه المؤسسة العمومية المذكورة، إضافة إلى تحصيل الإيجار و كل ما هو متصل بتسيير الحدائق. واستطرد ذات المسؤول قائلا، ستتكفل أيضا هذه المؤسسة بتسيير الموارد البشرية، الموجهة للعناية بالفضاءات العمومية، مضيفا بمناسبة إعادة تأهيل حدائق الجزائر الوسطى، بانه سيتم استحداث عدد معتبر من مناصب شغل تخص الأعوان من بستاني، وعامل نظافة، وعون أمن، وغيرهم و هذا لغرض العناية بهذه الفضاءات العمومية. وذكر نفس المتحدث، في ذات السياق انه سيتم تسليم عدة مشاريع، مثل حدائق عمومية، ومنتزهات صغيرة ترمي إلى إعادة تأهيل الفضاءات العمومية، قبل نهاية 2016، مؤكدا بان إنشاء هذه المؤسسة أصبح ضرورة ملحة. ويشير بطاش، إلى أن عمليات التجميل وإعادة التأهيل التي تخص هذه الفضاءات المفتوحة، ستساهم بدون اي شك في هيكلة المدينة الحديثة، وستسمح للجزائر الوسطى، باستعادة جمالها. وأبرز المسؤول، بان العمليات المذكورة لن تمس فقط الحدائق، والحظائر العمومية، بل وحتى عددا من الملاعب،والمدارس وروضات الأطفال، وقاعات الرياضة. وحسب رئيس البلدية، فان برنامج تجميل، و إعادة تأهيل حدائق الجزائر الوسطى، تمس حدائق صوفيا، و بور سعيد، وكذا تلك المدعوة جنينة لياس سوسطارة، الواقعة في أعالي حي القصبة العتيق. وعلاوة على ذالك، يمس نفس البرنامج إعادة تأهيل عدة حدائق بالعاصمة، مثل حديقة الحرية، ومون ريون بيروت، وتيفاريتي، وكذا غابة سيدي براهيم تيليملي، والذي يعتبر كامتداد لحديقة مون ريون.