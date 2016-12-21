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شلل كلي للطريق السريع دار البيضاء زرالدة على مستوى بن عكنون

  • 21/12/2016
  • خودي صديق
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شلل كلي للطريق السريع دار البيضاء زرالدة على مستوى بن عكنون تحميل الملف

يشهد الطريق السريع الدار البيضاء-زرالدة على مستوى منطقة المنعرج "S" ببن عكنون بأعالي العاصمة، بسبب المياه التي تغمر المنطقة نظرا لكمية الأمطار المتساقطة اليوم الأربعاء على الولايات الشمالية.

ويعرف الطريق السريع باتجاه زرالدة إزدحام مروري كبير، كما تغمر مياه الأمطار العديد من الطرقات، ويعاني مستخدمي هذا الطريق صعوبات كبيرة في التنقل.

وأوضح المكلف بالاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي، أن الطريق السريع مغلوق على مستوى بن عكنون ولا يوجد سوى جزء صغير لمرور السيارات، كما نصح السائقين تجنب هذا الطريق الى أن تعود الامور الى نصابها.  


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موضوع : شلل كلي للطريق السريع دار البيضاء زرالدة على مستوى بن عكنون
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