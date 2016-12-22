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بالفيديو .. انهيارات صخرية تتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 1 بالمدية

  • 22/12/2016
  • النهار أون لاين
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بالفيديو .. انهيارات صخرية تتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 1 بالمدية تحميل الملف

عرف الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين البليدة والمدية انهيارات صخرية أدت إلى شلل في حركة المرور، مما استدعى تدخل عناصر الحماية المدنية.

وجاءت هذه الانهيارات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس، والتي تسببت في انهيارات صخرية في مناطق مختلفة بالطريق مما أدى إلى عرقلة حركة السير، لا سيما وأن الطريق الوطني رقم 1 في شقه الرابط بين ولايتي البليدة والمدية يشهد أشغال تهيئة واسعة، كما يعتبر طريقا محوريا فهوة يربط ولايات الشمال بالجنوب


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موضوع : بالفيديو .. انهيارات صخرية تتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 1 بالمدية
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