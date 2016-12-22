13 قتيلا و68 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة

كشف الدّرك الوطني في بيان له اليوم الخميس، عن وفاة 13 شخصا و جرح 68 آخر إثر وقوع 21 حادث مرور في غضون 24 ساعة على مستوى 14 ولاية من الوطن.

و أوضح ذات المصدر أن الحادث الخطير سجل على الساعة الحادية عشر و النّصف ليلا على مستوى الطّريق الرابط بين حد الصحاري و عين وسارة في أعالي منطقة بوخشيبة بلدية حد الصّحاري في الجلفة. و أفاد البيان أيضا أنّ سائق حافلة للنقل الجماعي للمسافرين قادمة من بسكرة باتجاه تلمسان قد فقد السّيطرة على مركبته مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس. و أشار الدرك الوطني إلى أن هذا الحادث تسبب في وفاة ستة أشخاص وإصابة خمسة و ثلاثين أخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات حاسي بحبح و عين وسارة و حد الصحاري حيث نقلت أيضا جثامين الضحايا المتوفّين.