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13 قتيلا و68 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة

  • 22/12/2016
  • النهار أون لاين
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13 قتيلا و68 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة تحميل الملف

كشف الدّرك الوطني في بيان له اليوم الخميس، عن وفاة 13 شخصا و جرح 68 آخر إثر وقوع 21 حادث مرور في غضون 24 ساعة على مستوى 14 ولاية من الوطن.

و أوضح ذات المصدر أن الحادث الخطير سجل على الساعة الحادية عشر و النّصف ليلا على مستوى الطّريق الرابط بين حد الصحاري و عين وسارة في أعالي منطقة بوخشيبة  بلدية حد الصّحاري في الجلفة. و أفاد البيان أيضا أنّ سائق حافلة للنقل الجماعي للمسافرين قادمة من بسكرة باتجاه تلمسان قد فقد السّيطرة على مركبته مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس. و أشار الدرك الوطني إلى أن هذا الحادث تسبب في وفاة ستة  أشخاص وإصابة خمسة و ثلاثين  أخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات حاسي بحبح و عين وسارة و حد الصحاري حيث نقلت أيضا جثامين الضحايا المتوفّين.

 

موضوع : 13 قتيلا و68 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة
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