حجز 50 كلغ من الكيف بسيدي بلعباس

تمكنت مصالح الشرطة بسيدي بلعباس من حجز 50 كلغ من الكيف المعالج بدائرة ابن باديس كانت موجهة للترويج بغرب الوطن، حسبما علم اليوم الخميس لدى خلية الإعلام والاتصال لمديرية الأمن الولائي.

وتمت هذه العملية إثر استغلال عناصر أمن دائرة إبن باديس لمعلومات مفادها محاولة شخص ترويج كمية من المخدرات، حيث تمكنت المصلحة من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وتوقيفه وفق ذات المصدر.كما تمكنت عناصر الشرطة من توقيف شركاء هذا المتهم الذي ينتمي لجمعية أشرار تضم 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة الذين كانوا ينشطون على مستوى الجهة الغربية للوطن كما أشير اليه.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم حجز كمية من المخدرات قدرت ب 15 كلغ عند تفتيش مساكن هؤلاء المتورطين، في حين تم العثور على باقي الكمية من الكيف المعالج على متن ست مركبات كانت تستعمل لنقل المخدرات كما تم كذلك حجز معدات ووسائل نقل كانت تستعمل من طرف جمعية الأشرار.وقد تم وضع حد لنشاط جمعية الأشرار وإحالة أفرادها العشر على العدالة حيث أودعوا الحبس المؤقت.