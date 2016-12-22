كشوفات النقاط لامتحانات الفصل الأول تصدم أولياء التلاميذ

شكلت نتائج الفصل الأول التي تحصل عليها التلاميذ اليوم صدمة كبيرة لدى التلاميذ وكذا الأولياء الذين رافقوا أبناءهم للتعرف على ثمار فصل كامل من الدراسة.

هذا وقد أكد بعض الأولياء أن النتائج ابنائهم الفصلية لم تكن مرضية أو في المستوى المرجو، ما أثار سخطهم.

وجدير بالذكر أن هذه السنة الدراسية عرفت العديد من الأحداث التي كان لها دور كبير في تغيير مجاريها أبرزها إضرابات الأساتذة التي مست القطاع، ما دفع بوزيرة قطاع التربية نورية بن غبريط، اتخاذ قرارات صارمة اتجاه الأساتذة المضربين.

غير أنه يبقى التلميذ هو الوحيد والخاسر الأكبر ونتائج الفصل الأول هي خير دليل على ذلك.