بالفيديو.. 12 قتيلا بسبب الاضطرابات الجوية وألفي تدخل للحماية المدنية

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 40 آخرون بجروح في عدة مناطق من الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية حسب ما أوردته اليوم الخميس، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من الولايات.

ففي ولاية الجلفة كشف ذات المصدر، أن 6 اشخاص لقوا حتفهم وأصيب 37 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 167 ببلدية دائرة حد الصحاري عين زرقة. كما سجلت مصالح الحماية المدنية 2145 تدخل بسبب سوء الأحوال الجوية التي عرفتها المناطق الشمالية للوطن خاصة ولايات الجزائر، البليدة، مستغانم، تيزي وزو، بومرداس، والمدية، أين قامت بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار في عدة أحياء سكنية، وبخصوص ولاية بومرداس، تدخلت وحدات الحماية من أجل انتشال جثة امرأة حامل تبلغ من السن 34 سنة من طرف غطاسين و أعوان الحماية المدنية ببلدية بومرداس وتم تحويل جثة الضحية إلى المستشفى المحلي. كما تم إسعاف 3 أشخاص على مستوى بلدية زموري وتم تحويلهم إلى المستشفى المحلي أصيبوا بحالة هلع و فزع بعدما حاصرتهم مياه الأمطار التي تسربت داخل منازلهم السكنية.