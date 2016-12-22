توقيف بارون مخدرات جزائري مبحوث عنه دوليا بالطارف

تم توقيف بارون مخدرات ينشط ضمن شبكات تهريب و تسويق القنب الهندي و ذلك بمركز شرطة الحدود لأم الطبول القالة بولاية الطارف حسب ما علم اليوم الخميس من المصالح التابعة للمركز المذكور.

و استنادا لذات المصدر فقد تم توقيف هذا الشخص و هو جزائري أربعيني مقيم بالخارج في الوقت الذي كان يقوم بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالدخول إلى التراب الوطني على متن مركبة تمت سرقتها بالسويد. و أضاف ذات المصدر بأنه تم حجز المركبة و إحالة هذا البارون المبحوث عنه من طرف الإنتربول لوكيل الجمهورية لدى محكمة القالة. و ذكر ذات المصدر بأنه تم حجز 7 مركبات خلال سنة 2016 بالمركز الحدودي لام الطبول مشيرا إلى توقيف حوالي 1000 شخص متابعين عن عدة جرائم و جنح.