تسجيل 23 حالة اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية ديسمبر بسعيدة

تم تسجيل 23 حالة اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سعيدة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري حسبما علم اليوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح رئيس خلية الإعلام لذات الهيئة الملازم أول عبد الكريم تاغين أن هذه الحالات التي تم تسجيلها خلال 18 تدخلا عرفت حالة وفاة واحدة وإنقاذ 22 شخصا من موت محقق بفضل التدخل السريع لعناصر الحماية المدنية. وسجلت جميع حالات الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون جراء انبعاث الغازات من مسخنات المياه و المدافئ المنزلية وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى وقوع معظم هذه الحوادث بعاصمة الولاية. وقد أطلقت مديرية الحماية المدنية لسعيدة مؤخرا حملات تحسيسية للوقاية من خطر التعرض للغاز المنبعث من مسخنات المياه والمدافئ جابت خلالها مختلف المؤسسات التربوية والتكوينية.

كما قامت نفس المصالح ببرمجة عدد من الحصص الإذاعية عبر أمواج إذاعة سعيدة الجهوية حول أخطار الغاز وكيفية الوقاية منه خاصة خلال فصل الشتاء. وتهدف هذه الحملة التحسيسية التي تتواصل طوال هذه المرحلة التي تتميز بها منطقة سعيدة بالبرودة الشديدة إلى التقليل من حوادث التعرض لأخطار تسربات الغاز المنبعث من المدفئات ومسخنات المياه وفقا لنفس المصدر. كما نفذت مصالح الحماية المدنية الأسبوع الفارط مناورة افتراضية تجسدت في إنقاذ عائلة تعرضت للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بداخل عمارة حيث تمتسخير لذلك مختلف الامكانياتلبشريةوالمادية اللازمة.

وللتذكير سجلت ذات المصالح السنة الماضية 2015 وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.