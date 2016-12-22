تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات ببراقي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات تم على إثرها إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم، كما إسترجعت 19 سيارة حسبما أفاد به رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي.

وأوضح محافظ الشرطة منيعي خالد اليوم الخميس، خلال عرض تفاصيل القضية بمقر أمن المقاطعة الإدارية لبراقي أمام الصحافة، أنه تم مؤخرا تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتم إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 40 سنة و 60 سنة، وأن المشتبه فيه الرئيسي معروف لدى المصالح بقضايا مماثلة "خيانة ونصب". وأشار الى أن الشبكة الإجرامية المنظمة التي تم تفكيكها تحترف السرقة عن طريق خيانة الأمانة والنصب والإحتيال وهذا بتقليد أختام رسمية وإدارية وتزوير الملفات القاعدية بتواطؤ موظفين إداريين . وقد تمت هذه العملية النوعية لمصالح أمن ولاية الجزائرتحت إشراف وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، حيث تم تقديم المشتبه فيهم اليوم الخميس، أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية وكذا خيانة الأمانة .