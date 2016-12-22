تفكيك عصابة مختصة في السرقة بالبيض

تمكنت مصالح، الأمن الحضري الرابع بمدينة البيض، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في السرقة، باستعمال سيارة نفعية في نشاطها الإجرامي. وتأتي العملية مباشرة، بعد تلقي المصالح الأمنية لشكوى من أحد المواطنين، مفادها تعرضه لسرقة مواد للبناء، وبعض الأغراض من سيارته، حيث أسفرت التحقيقات إلى التعرف على الفاعلين الذين كانوا يستعملون في نشاطهم الإجرامي سيارة نفعية، حيث ألقي القبض على 5 أشخاص متورطين في القضية، حسبما علم اليوم الخميس، من خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية. كما أسفرت، عملية تفتيش منازل المشتبه فيهم، على العثور على المسروقات من مواد البناء و مولد كهربائي من الحجم الكبير، إضافة إلى هاتف خلوي. وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، مساء أمس الأربعاء بإيداع إثنين 2 من المتهمين رهن الحبس الإحتياطي، فيما استفاد الثلاثة 3 الآخرون من إجراءات الإستدعاء المباشر، بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة بالتعدد وإخفاء أشياء مسروقة باستعمال مركبة.