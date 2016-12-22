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الحماية المدنية تنقد عائلة من الموت المحقق إختناقا في تيسمسيلت

  • 22/12/2016
  • الوكالات
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الحماية المدنية تنقد عائلة من الموت المحقق إختناقا في تيسمسيلت تحميل الملف

تمكن أعوان الحماية المدنية، ليلة أمس الأربعاء، من إنقاذ أربعة أشخاص من عائلة واحدة، من موت محقق، بعد أن حاصرتهم النيران بمسكنهم بمدينة العيون  تيسمسيلت، والتي اندلعت جراء شرارة كهربائية، حسبما علم اليوم الخميس، لدى ذات المصالح. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، من أجل إنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة، وتعرضوا لاختناق جراء الدخان، الكثيف الذي تسبب فيه الحريق. وتم إجلاء المصابين، نحو العيادة متعددة الخدمات للعيون، مع الإشارة إلى أن حالتهم ليست خطيرة استنادا إلى ذات المصالح،  كما تسبب الحادث في أضرار كبيرة بالمسكن. 

موضوع : الحماية المدنية تنقد عائلة من الموت المحقق إختناقا في تيسمسيلت
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