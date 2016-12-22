قتيل في حادث اصطدام سيارة نفعية بشاحنة نقل بقالمة

هلك شخص، وأصيب آخر بجروح متفرقة، في حادث اصطدام سيارة نفعية بشاحنة نقل، اليوم الخميس ببلدية وادي الزناتي، 44 كلم غرب قالمة، حسبما علم اليوم الخميس، من خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية. وأضاف المصدر، بأن الحادث الذي وقع في حدود الساعة ال10 صباحا أمام محطة البنزين، بذات البلدية على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، أودى بحياة شخص يبلغ من العمر 62 سنة، متأثرا بإصابته البليغة، وذلك بعد نقله إلى المؤسسة الاستشفائية لوادي الزناتي. وذكر المصدر، كذلك بأن الضحية الأخرى المصابة في الحادث، هي شاب يبلغ من العمر 16 سنة كان على متن نفس السيارة النفعية، التي كان يقودها الشخص المتوفى، مشيرا إلى أن المصاب تم إسعافه ونقله، إلى المؤسسة الاستشفائية لوادي الزناتي. من جهته، فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا، تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.