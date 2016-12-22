اتفاق بين سوناطراك وتوتال الفرنسية لإنشاء مركب بتروكيماويات

أبرم مجمع سوناطراك، اليوم الخميس بالجزائر، اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية، في مجال البتروكيماويات، يقضي بإنجاز دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مركب للصناعات البتروكيميائية، ذو حجم عالمي، حسبما أفاد به بيان للمجمع. واتفق الرئيس المدير العام لسوناطراك، أمين معزوزي، مع المدير العام لتوتال باتريك بويان، خلال اجتماعهما اليوم على تقوية الشراكة والتعاون، على مستوى جميع حلقات السلسلة الإنتاجية للمحروقات في الجزائر، وعلى المستوى الدولي مؤكدين عزم الطرفين تعزيز الشراكة القائمة، وبلوغ آفاق جديدة للشركتين، يضيف نفس المصدر. وتم خلال نفس الاجتماع ضبط أجندة لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، حسب بيان سوناطراك.