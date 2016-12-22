منح تراخيص استغلال 11 منجما بالجزائر

منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم الخميس رخص استغلال 11 موقعا منجميا من بين 23 موقعا تم طرحه للمزايدة الوطنية والدولية التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي، وذلك بمبلغ اجمالي قدره 142.66 مليون دينار جزائري.وتم منح هذه السندات خلال جلسة المزايدة الـ 45 الخاصة بالمناجم الصغيرة والمتوسطة التي تم عقدها بمقر وزارة الطاقة والتي تم خلالها فتح 18 ظرفا رفض اثنين منها بسبب عدم احترام الشروط اللازمة في اطار عمليات فتح الاظرفة بسبب غياب الشيك.وتخص الـ 23 سندا مقترحا استغلال مناجم للصلصال والكلس والرمل والتوفة والغرانيت حيث لم يحصل 12 منها على أي عرض، أما السندات الـ 11 التي تم تسليمها فتخص بـ 6 مناجم للصلصال بولايات باتنة وخنشلة والاغواط والمسيلة وبرج بوعريريج وبمنجمين للكلس ببجاية واليزي ومنجمي رمل خاص بالبناء بالشلف وتبسة وكذا منجم للتوفة بتبسة.وتتوزع المواقع المنجمية على 14 ولاية بمساحات متباينة تتراوح بين 4 و120 هكتار، ويتعلق الأمر بكل من ولايات بجاية موقع واحد، غرداية موقع واحد، إليزي موقعين، باتنة موقعين، خنشلة موقعين، الاغواط موقع واحد، المدية موقع واحد، المسيلة ثلاث مواقع، تبسة ثلاث مواقع، أدرار موقعين، برج بوعريرج موقع واحد، الشلف موقع واحد، الوادي موقعين، تمنراست موقع واحد.