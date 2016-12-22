لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تنصب الاسبوع المقبل

سيتم تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة الثلاثاء القادم حسبما بيان لوزارة الاتصال.وأوضح المصدر، أن وزير الاتصال، حميد قرين،سيشرف بمقر دائرته الوزارية على تنصيب هذه اللجنة التي تضم جامعيين وشخصيات من عالم الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.الجدير بالذكر، أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تأسست بموجب مرسوم رئاسي وتمنح يوم 22 أكتوبر من كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، وتهدف هذه الجائزة الوطنية إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من قبل الصحفيين المحترفين في شتى الفئات.من جهة أخرى أمضى كل من وزير الاتصال حميد قرين و نظيره للشباب والرياضة الهادي وولد علي على اتفاقية لتكوين الصحفيين الرياضيين.