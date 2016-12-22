الكناص يحارب الافراط في العطل المرضية والأدوية

صرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حسن تيجاني هدام، اليوم الخميس أن الصندوق قرر تدعيم نظام الرقابة لمحاربة الافراط المسجل لاسيما في العطل المرضية والأدوية.وأكد هدام خلال تجمع لمسؤولي خلايا الرقابة الداخلية للوكالات التابعة للصندوق أن هيئته عززت نظام الرقابة على مستوى مراكز التعويض بعد تسجيل حالات افراط في مجال استهلاك الأدوية والعطل المرضية.من جهة أخرى كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن تكييف وتعزيز الرقابة يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق وضمان ديمومته للأجيال القادمة خصوصا في مجال الخدمات.ويأتي تعويض الادوية على رأس نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار دينار في السنة، مضيفا أن الصندوق سجل أيضا 60 مليون وصفة طبية سنويا. وقد أكد المسؤول على ضرورة تليين و توحيد اجراءات الرقابة بعد ذلك على مستوى مجموع هيئات الصندوق وتوفير أحسن الخدمات للمنخرطين الاجتماعيين وذوي الحقوق في اطار تحسين الخدمة العمومية.