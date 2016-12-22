انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري الإسباني

أكد وزيرالشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس بمدريد أن الجزائر حريصة على تعزيز شراكتها مع جميع البلدان التي تقيم معها علاقات للتعاون والتبادل.وأكد مساهل الذي ترأس مناصفة مع كاتب الدولة الأسباني للشؤون الخارجية ايناسيو ايبانيز الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني أن هذا اللقاء سمح للجانبين باستعراض المسائل التي تهم البلدين في المنطقة وخارجها والتحديات التي تواجهها سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو الهجرة أو الأزمات التي تعرفها هذه المنطقة من أجل التوصل في إطار زخم تضامني بين بلدان الجوار لمرافقة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قصد ايجاد حلول نهائية لهذه الازمات، من ذلك الجهود التي تبذلها الجزائر فيما يخص حالة ليبيا من أجل مرافقة الليبيين في إطار حوار مباشر فيما بينهم.كما سمح هذا اللقاء الأول بعرض التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف وهي التجربة التي تتقاسمها الجزائر مع البلدان الأخرى وكذا القراءة الجزائرية لظاهرة الهجرة وارتباطها بالتنمية والأمن.وخلص الوزير في الأخير إلى أن اجتماع هذه اللجنة الكبرى ستسبقه اجتماعات تحضيرية تتبع باجتماع لجنة المتابعة بمدريد الذي سيقيم كل ما تحقق منذ الدورة الأخيرة للجنة المختلطة الكبرى ومن جهة أخرى التخطيط للمستقبل من أجل إيجاد آليات لتعزيز التعاون بين البلدين حيث سيتم في هذا الخصوص تنظيم دورة ثانية للحوار الاستراتيجي.