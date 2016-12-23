توقيف 1147 متورط في 1037 قضية استهلاك مخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في الفترة الممتدة ما بين 1 و 21 ديسمبر من توقيف 1147 مشتبه فيهم لتورطهم في1037 قضية تتعلق "بحيازة المخدرات و مؤثرات عقلية و حمل سلاح محظور" حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادرعن ذات المصالح.

و يتعلق الأمر بتوقيف 202 متورط في 197 قضية "حمل سلاح محظور" وكذا توقيف 945 متورط آخرين متابعين في 840 قضية متعلقة "بحيازة مخدرات و مؤثرات عقلية " وقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال ذات الفترة من حجز" أزيد من 10كيلوغرامات من القنب الهندي و 3.3غرام من الهرويين وكذا 5200 قرص مهلوس".

اما بخصوص مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة فقد قامت ذات المصالح بنفس الفترة بإحصاء 120 حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة غير قانونية أوقف على إثرها 124 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية".