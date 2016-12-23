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بالفيديو..حريق مهول يلتهم سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة في تيبازة

  • 23/12/2016
  • النهار أون لاين
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بالفيديو..حريق مهول يلتهم سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة في تيبازة تحميل الملف

نشب مساء أمس، حريق بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة في تيبازة، أدى إلى اتلاف العديد من المحلات.

واندلع الحريق  في حدود الساعة الثامنة والنصف أتى على 16 محلا، بسوق الجملة بالحطاطبة دائرة القليعة ولاية تيبازة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في الحادث. 

و تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة لإخماد الحريق والتي كانت مدعومة بعناصر الشرطة التي فتحت من جهتها تحقيقا في القضية، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن شرارة كهربائية كانت وراء اندلاع الحريق. فيما تواصل مصالح الأمن تحقيقها في الحادث لكشف الأسباب التي كانت وراء نشوب الحريق.  


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موضوع : بالفيديو..حريق مهول يلتهم سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة في تيبازة
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