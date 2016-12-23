اعتقال 20 شخصا لتورطهم في عمليات إجرامية بوهران

تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران، نهاية هذا الأسبوع من توقيف حوالي 20 شخصا في عمليات متفرقة لمكافحة الجريمة حسبما أفادت به اليوم الجمعة مصالح الأمن لولاية وهران.

وقد مكن تنفيذ عملية شرطة للعديد من أحياء مدينة وهران كسيدي الهواري ووسط المدينة وايسطو حيث سخرت لها إمكانيات بشرية مهمة خاصة عناصر الشرطة لأمن الحواضر من توقيف 11 شخصا بينت عملية فحص هوياتهم أنهم محل بحث بناءا على أوامر بالقبض صادرة عن العدالة. وقد سبق وأن تورط هؤلاء الذي خضعوا لفحص الهوية بالاستناد إلى معطيات بطاقية الأمن الوطني في جرائم السرقة بشتى أنواعها وحمل الأسلحة البيضاء والضرب والجرح العمدي حيث تتراوح أعمارهم مابين 20 و29 سنة. وفي عملية أخرى تم توقيف عدد من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة المبحوث عنهم وفقا لأوامر بالقبض صادرة عن العدالة بتهم تكوين عصابة أشرار وجرائم أخرى متنوعة. كما نجح عناصر شرطة الأمن الحضري 23، في استرجاع مركبة مسروقة بعد ظرف قياسي من السطو عليها بوهران، وذلك بالاعتماد على خطة محكمة وتطويق جميع مخارج المدينة فيما تم توقيف الفاعل البالغ من العمر50 سنة الذي اتضح أنه معتاد إجرام. وفي إطار عمليات مكافحة الاتجار والترويج للمخدرات تم توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كميات معتبرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة حيث كانوا بصدد التحضير لترويجها .