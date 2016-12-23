هلاك طفلة وابن عمها غرقا داخل حفرة للصرف الصحي في باتنة

اهتزّت، منتصف نهار الخميس، البلديات الجنوبية لولاية باتنة على وقع حادثة هلاك طفلة وابن عمّها البالغين من العمر 4 سنوات، غرقا بمياه الصرف الصحي داخل حفرة تستعمل للتجميع، وذلك بمشتة «الڤرنيني» في بلدية عزيل عبد القادر دائرة الجزار بباتنة، أين كان الطفلان يلعبان بالقرب من منزلهما العائلي القريب من موقع الحفرة التي يتجاوز عمقها 4 أمتار وقطرها مترين، وحسب شهود عيان من سكان المنطقة ممّن تحدّثت إليهم «النهار»، فإن الطفلين كانا قد اختفيا عن الأنظار منذ الساعة التاسعة صباحا عندما خرجا للعب كالعادة، حيث سرعان ما شهدت عائلتهما والجيران حالة استنفار قصوى شرع على إثرها الجميع في البحث عنهما والاستفسار لدى كل الأقرباء، غير أنهما لم يظهرا إلى غاية منتصف النهار حينما تفاجأ الجميع بهما جثتين هامدتين داخل الحفرة التي كانت ذات عمق مترين من المياه القذرة الخاصة بالصرف الصحي، بحكم أن المنطقة لا تحتوي على شبكة هذه الأخيرة، وحسب المصادر ذاتها، فإن البرعمين كانا قد توفيا من دون التفطّن لهما قبل حوالي ساعتين من العثور على جثثهما، ليتم مباشرة الاتصال بمصالح الدرك الوطني لبلدية عزيل عبد القادر ومن ثمة تدخل مصالح الحماية المدنية لوحدة الجزار التي نقلت الجثتين نحو مصلحة الحفظ بمستشفى «محمد بوضياف» ببريكة، في الوقت الذي فُتحت فيه تحقيقات أمنية معمّقة في هذه الحادثة الأليمة التي هزّت سكان المشتى والمناطق القريبة منها، في الوقت الذين تم فيه دفن الضحيتين خلال صلاة الجمعة أمس، بعد تصريح بالدفن صدر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة الابتدائية. نذكر أن هذه الحادثة لا تعد الأولى من نوعها بالدائرة، حيث سبق وأن تم تسجيل عدد من حوادث موت الأطفال غرقا بالوديان والحفر والأحواض المائية، هذا وكان سكان المشتة قد طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة إنجاز شبكات للصرف الصحي التي تفتقد لها المنطقة منذ سنوات طويلة.