تسمم 5 طلبة بالمعهد الوطني للتكوين المهني في سطيف

استقبلت، أول أمس، مصلحة الاستعجالات الطبية في المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بعين ولمان في سطيف، خمسة طلبة في العقد الثاني من العمر، يدرسون ويقيمون في المعهد الوطني المتخصص الشهيد «أحمد زبانة»، بسبب إصابتهم بتسمم بعد تناولهم وجبة العشاء، المتكونة من لحم الدجاج، حسب ما علم من مصادر محلية، وقد تكون أغذية أخرى لم يفصح عنها من طرف الجهات المعنية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الطلبة بدأت تظهر عليهم أعراض التسمم، بعد ساعات قليلة من تناول الوجبة، حيث أدت إلى حدوث إسهال حاد، إلى جانب غثيان وتقيؤ، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة، مع إصابتهم بالجفاف، ليتم فورها إجراء كافة التدابير الطبية اللازمة، منها التحاليل الطبية وتقديم العلاج اللازم، في حين، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.