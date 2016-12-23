نشوب حريق مهول بقاعدة لإقامة الصينين في غليزان

نشب مساء اليوم الجمعة حريق مهول بقاعدة حياة صينية واقعة بغرب مدينة غليزان حسبما علم لدى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة الملازم يوسف شايب الدور أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءا وأتى على 20 شاليه دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الحريق عدا إصابة عامل بحروق من الدرجة الآولى اقدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان.

وقد تسبب الحادث في إحتراق كلي لجميع الشاليهات من البناء الجاهز المتواجدة بقاعدة الحياة " سي أر سي سي 17 " التي يقيم بها العمال الذين يتولون انجاز مشروع 1300 مسكن بالمدينة الجديدة بن عدة بن عودة بغليزان.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لعملية إخماد هذا الحريق التي استغرقت أزيد من ساعتين 21 عونا وضابطا إضافة إلى 4 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف من أجل السيطرة على الحريق وفق الملازم شايب الدور .

وحسب مسؤول الامن بقاعدة الحياة المذكورة تعود أسباب الحريق إلى شرارة كهربائية. من جهتها فتحت المصالح الامنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.