10 قتلى في حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون بجروح في 12 حادث مرور سجل على المستوى الوطني، في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، حسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية في حصيلتها الصادرة اليوم السبت.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادثي مرور. حيث أدى أهم حادث إلى وفاة شخصين و إصابة 3 آخرين نتيجة انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببلدية بومدفع. و من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 19 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخن الحمام في كل من البويرة و المدية و بسكرة و البيض . و على صعيد آخر، قامت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنة بانتشال جثة طفلين من نفس العائلة يبلغان أربع سنوات، توفيا إثر سقوطهما في حفرة تغمرها المياه بالمكان المسمى كرنيني ببلدية أزيل عبد القادر.