حجز حاويتين معبأتين بملابس الشيفون بميناء وهران

تمكّنت مصالح الجمارك بميناء وهران مع نهاية الأسبوع، من إحباط محاولة جمركة عن طريق الغشّ لحاويتين معبّأتين الملابس المستعملة حسبما علم اليوم السبت لدى مصدر بالميناء.

وبخصوص هذه البضاعة المحظورة التي تم استيرادها من اسبانيا فقد سبق التصريح على أنها تتعلق بالملابس الجاهزة والجديدة وفق ما ذكره نفس المصدر مشيرا إلى أن المراقبة المكثفة قد سمحت باكتشاف هذه المحاولة للغش. وفي هذا الشّأن سيتمّ تغريم المستورد بقيمة 20 مليون دج بينما ستقام إجراءات متابعة قضائيّة لا سيما بخصوص التّحويل غير القانوني للعملة الأجنبية نحو الخارج. ويشار بالمناسبة إلى أنّ مصالح الجمارك تعكف بناء على توجيهات المديرية العامة لذات الجهاز على تشديد مراقبة عمليّات الإستيراد والمتابعة المكثّفة لحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من عملية أخرى تمكنت مصالح الجمارك من خلالها من حجز35 طن من الملابس المستعملة بميناء وهران كانت داخل 3 حاويات مستوردة من إسبانيا. وقد تمّ تحريرغرامة قدرها 23 مليون دج ضد الجهة المستوردة وتأسيس ملف قضائي لدى العدالة وللتّذكير فإنّ مصالح الجمارك بميناء وهران قد سجّلت خلال هذه السنة العديد من عمليات حجز مختلف المواد في إطار تطبيق لأحكام والتنظيمات والقوانين المؤطّرة لنشاطات الإستيراد والتّصدير منها 8 حاويات مشحونة بمادّة النّحاس وكذا 4 ملايين وحدة للألعاب النارية.