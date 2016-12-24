الجزائر في المرتبة 11 عربيا في نسبة معدلات الإنتحار

كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها السنوي، معادلات الإنتحار في الدول العربية، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الـ 11 بنسبة 1.9 بالمئة.

وحسب التقرير، فقد احتلت الجزائر المرتبة الـ 11 في نسبة الإنتحار بلغت 1.9 بالمئة حالة لكل 100 ألف فرد، مقارنة بالمغرب وتونس، حيث إحتلت المغرب المرتبة الرابعة بنسبة 5.3، مما يجعلها أول دول في المغرب العربي تشهد نسبة الإنتحار ارتفاعا كبيرا، أما تونس فحتلت المرتبة التاسعة بنسبة 2.4 بالمئة. وحتلت السودان المرتبة الأولى في نسبة الإنتحار بلغت 17.2 بالمئة، تليها بترتيب جزر القرم بنسبة 16.9 بالمئة والصومال 12.4، أما أقل دولتين عربيتين من حيث نسبة الانتحار فهما السعودية وسوريا. وأوضح التقرير، أن 800 ألف شخص ينهي حياته بالإنتحار كل عام وهو ما يجعل ضحايا الانتحار أكثر من ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. وأشارت المنظمة، أن 50 بالمئة من حالات الإنتحار ناجمة عن العنف بين الرجال و71% بين النساء، ويعد الانتحار ثاني أهم أسباب الوفاة في الفئة العمرية بين 15-29 عاما. وهناك مؤشرات تفيد بأنه مقابل كل شخص بالغ مات منتحرًا، كان هناك أكثر من 20 شخصًا آخرين حاولوا الانتحار.