دبلوماسي جزائري للفصل في خلاف بين أوكرانيا وروسيا

أختير الدبلوماسي الجزائري بوعلام بوقطاية ضمن هيئة المحكمة الدولية لقانون البحار التي من المقرر أن تنظر سنة 2017 في طلب تقدمت به أوكرانيا ضد روسيا يتعلق بقضية خرق اتفاقية الأمم المتحدة من طرف روسيا.وقد تشكلت هيئة المحكمة يوم 22 ديسمبر الجاري لفك النزاع القائم حيث كان من بين أعضاء الهيئة الدبلوماسشي الجزائري بوعلام بوقطاية نائب رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار حسبما نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الخارجية الأوكرانية التي أضافت أن الأعضاء المعينين من بين الخبراء المستقلين والمؤهلين والأكفاء و النزهاء في مجال القانون البحري الدولي.الجدير بالذكر، أن الدبلوماسي الجزائري بوعلام بوقطاية حائز على شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي بجامعة الساربون وشهادة في الإقتصاد والمالية من معهد الدراسات السياسية لباريس، وقد شغل منصب مستشار بأمانة وزارة الدفاع الوطني بين سنوات 1975و1980، ثم عين أمينا عاما للعلاقات الخارجية لحزب جبهة التحرير الوطني، وفي سنة 1987 انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وعضوا باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1989 ،وفي سنة 1993 التحق بوزارة الشؤون الخارجية حيث عين على رأس المديرية العامة للشؤون القانونية ، وفي سنة 2001 عين سفيرا للجزائر بالسنيغال وغينيا بيساو وغامبيا ورأس الرجاء الأخضر، وفي سنة 2008 انتخب قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار من قبل الجمعية العامة للدول بنيويورك، وبفضل مساهمته و مكانته في هذه الهيئة انتخب أنتخب نائبا لرئيس المحكمة الدولية لقانون البحار في أكتوبر 2014 لعهدة ثلاث سنوات.