حزب الفجر الجديد يشارك في تشريعيات 2017

أعلن رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيب، اليوم السبت بسيدي بلعباس، عن مشاركة تشكيلته السياسية في تشريعيات 2017.وأوضح بن بعيبش لدى تنشيطه لتجمع لمناضلي وإطارات الحزب بولاية سيدي بلعباس أن هذا القرار ناجم عن النضال المتواصل للحزب وعدم بقائه مكتوف الأيدي في ظل الوضع العام الذي تعيشه البلاد سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا، مبرزا أنه يتعين على حزب الفجر الجديد المشاركة في جميع الظروف في الحدث السياسي للبلاد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، من خلال شراك الشباب في العمل السياسي وعدم ترك فراغ في الساحة السياسية.وجدد رئيس حزب الفجر الجديد مطالبة الشباب للانخراط داخل التشكيلات السياسية ليكونوا إطارات الغد وواجهة الحزب في التشريعيات المقبلة.ودعا الطاهر بن بعيبش إطارات حزبه الى مواصلة العمل السياسي والخروج إلى أرض الواقع لشرح توجهات الحزب التي تقوم على خدمة المواطن ومصلحة الوطن.