بالصور..الدرك يحبط محاولات لتهريب سجائر أجنبية وخمور في الوادي وتبسة

أحبط عناصرالدرك الوطني، اليوم السبت، عملية تهريب كمية معتبرة من السجائرالأجنبية والمشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام بولايتي تبسة والوادي، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.وأوضح المصدر، أن عناصرالدرك الوطني بتبسة تمكنوا صباح اليوم من إحباط محاولة تهريب 11500 علبة سجائر من نوع مارلبورو موجهة للتهريب على متن مركبة نفعية، في حين تمكن عناصر درك الوادي من توقيف شخص على متن مركبة نفعية وحجز 2040 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع بالإضافة إلى سلاح أبيض، في إطار مكافحة المتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة.