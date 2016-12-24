توقيف 11 مهاجرا غير شرعي بعرض البحر في مستغانم

تمكنت وحدات لحرس السواحل لمستغانم ليلة الجمعة الى السبت من توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من بينهم قاصر بعرض البحر حسبما علم من مصدر أمني.

وكان هؤلاء الأشخاص قد انطلقوا من شاطئ "كاب ايفي" ببن عبد المالك رمضان الواقعة على بعد 28 كلم شرق مدينة مستغانم، على متن قارب مطاطي مزود بمحرك ليتم اعتراضهم على بعد 6 أميال من ذات الشاطئ. وأضاف ذات المصدر أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من دائرة سيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم).

وبعد خضوعهم للفحوصات الطبية تم تسليمهم الى مصالح الدرك الوطني لتقديمهم أمام العدالة بتهمة محاولة مغادرة الاقليم الوطني بطريقة غير شرعية وفق المصدر ذاته.