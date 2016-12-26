ترحيل 1200 عائلة بالجزائر العاصمة ابتداءا من هذا الخميس

ستشرع ولاية الجزائر، هذا الخميس فس ترحيل 1200 عائلة، في اطار السكن الاجتماعي الايجاري، حسبما أفاد مصدر للنهار.

وأوضحت ذات المصادر أنه سيتم ترحيل 244 عائلة من الحي القصديري النخلة بالكاليتوس، و35 عائلة ترحل ويعاد اسكانها بعد ان كانت تحتل مؤسسات تربوية.

كما سيتم ترحيل 599 عائلة من أربع مواقع لأحياء قصديرية ببولوغين و204 عائلة ترحل من خمس مواقع لأحياء قصديرية بالرحمانية، في حين سيرحل 39 عائلة من أربع مواقع قصديرية بزرالدة و25 عائلة من بلدية سطاوالي.