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ترحيل 1200 عائلة بالجزائر العاصمة ابتداءا من هذا الخميس

  • 26/12/2016
  • خ. صديق
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ترحيل 1200 عائلة بالجزائر العاصمة ابتداءا من هذا الخميس تحميل الملف

ستشرع ولاية الجزائر، هذا الخميس فس ترحيل 1200 عائلة، في اطار السكن الاجتماعي الايجاري، حسبما أفاد مصدر للنهار.

وأوضحت ذات المصادر أنه سيتم ترحيل 244 عائلة من الحي القصديري النخلة بالكاليتوس، و35 عائلة ترحل ويعاد اسكانها بعد ان كانت تحتل مؤسسات تربوية. 

كما سيتم ترحيل 599 عائلة من أربع مواقع لأحياء قصديرية ببولوغين و204 عائلة ترحل من خمس مواقع لأحياء قصديرية بالرحمانية، في حين سيرحل 39 عائلة من أربع مواقع قصديرية بزرالدة و25 عائلة من بلدية سطاوالي.

موضوع : ترحيل 1200 عائلة بالجزائر العاصمة ابتداءا من هذا الخميس
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(3 )

تعقيب
1 alilouche abderrahmane Ain Benian, Alger 2016/12/26
Oui Ces très bien et bon courage et merci mais il s'agis quoi de Ain banian Alger domaine touri ahmida cité belle vue on commence a perdre espoirs et nous dire que vous nous nous oubliez
0
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2 Omar Alger 2016/12/26
متى اولادفت؟
0
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3 مراد الجزائري الامازيغي الحر باب الواد 2016/12/27
رجو من السأيدة المذيعة الجميلة جدا جدا السيدة زهور في قناة النهار ان تبلغ انشغالنة و تدمرنا من سياسة الكيل بمكيالين للسلطة وخصوصا الوالي زوخ الدي وضع جانبا أصحاب الملفات القانونية وأصحاب الولاية التي ولدنا فيا ودرسنا وكبرنا وهرمنا ولم ينضرو الينا الي يومنا هدا ...لانه وبكل بساطة الحكومة تخاف من أصحاب الفوضة أما ولاد الفاميلية والدين عندهم ملفات قانونية منذ 2003 الي 2017 لا تبالي بهم لامهم لا يخفونها ...سوف يتضرون و لاخوف من الفوضة ...سيدتي زهور الجميلة جدا جدا أرجو أن تبلغي البركان الدي سوف ينفجر فيا أو حواليا.....وشكرا أيتها الجميلة .......و أنا .الوحش ...م
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  • عريض
  • مائل
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