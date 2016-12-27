بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية

أظهر موقع متخصص في مراقبة الرحلات الجوية عبر العالم، طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت تضمن رحلة من مطار جدة باتجاه ولاية وهران، وهي تحلق منذ الساعة 6و36 دقيقة إلى الساعة 8 و19 دقيقة بالقرب من السواحل الجزائرية.

وحسب موقع "فليت ردار"، فإن الطائرة التي قد يكون على متنها جزائريين، كانت تضمن الرحلة رقم AS2206 . ولم ترد أي معلومات حول أسباب التي دفعت الطائرة لتحليق بهذا الشكل لأكثر من ساعة فوق سماء مطار هواري بومدين. وأثارت صور تحصل عليها موقع "النهار أونلاين"، للطائرة وهي تحلق قرابة السواحل الجزائرية، هلع لدى سائقي السيارات والمواطنيين.

وفي نفس السياق، حسب المعلومات المتوفرة لدى موقع "النهار أونلاين"، فإن الطائرة من طراز أرباص 330-243، تابعة للخطوط الجوية السعودية، اقتنتها قبل 15 سنة ما يرجح تعطلها في أي وقت. وقام طاقم الطائرة بإطفاء الردار أثناء تحليقهم فوق سماء ولاية مستغانم، قبيل هبوطهم في مطار وهران على الساعة التاسعة و56 دقيقة. ولم تذكر الشركة المسؤولة سبب تحليق الطائرة لأكثر من ساعة بالقرب من السواحل الجزائرية.