الرئيسية أخبار الجزائر بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية

بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية

  • 27/12/2016
  • عمر.ت
  • 73079
  • 9
بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية تحميل الملف

أظهر موقع متخصص في مراقبة الرحلات الجوية عبر العالم، طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت تضمن رحلة من مطار جدة باتجاه ولاية وهران، وهي تحلق منذ الساعة 6و36 دقيقة إلى الساعة 8 و19 دقيقة بالقرب من السواحل الجزائرية.

وحسب موقع "فليت ردار"، فإن الطائرة التي قد يكون على متنها جزائريين، كانت تضمن الرحلة رقم AS2206 . ولم ترد أي معلومات حول أسباب التي دفعت الطائرة لتحليق بهذا الشكل لأكثر من ساعة فوق سماء مطار هواري بومدين. وأثارت صور تحصل عليها موقع "النهار أونلاين"، للطائرة وهي تحلق قرابة السواحل الجزائرية، هلع لدى سائقي السيارات والمواطنيين.

وفي نفس السياق، حسب المعلومات المتوفرة لدى موقع "النهار أونلاين"، فإن الطائرة من طراز أرباص 330-243، تابعة للخطوط الجوية السعودية، اقتنتها قبل 15 سنة ما يرجح تعطلها في أي وقت. وقام طاقم الطائرة بإطفاء الردار أثناء تحليقهم فوق سماء ولاية مستغانم، قبيل هبوطهم في مطار وهران على الساعة التاسعة و56 دقيقة. ولم تذكر  الشركة المسؤولة  سبب تحليق الطائرة لأكثر من ساعة بالقرب من السواحل الجزائرية.

ألبوم الصور
بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية
موضوع : بالصور... تحليق غير عادي لطائرة سعودية فوق السواحل الجزائرية
4.67 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار
4.67

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(9 )

تعقيب
Ahmed
2016/12/27
Arrêtez vos conneries avec le site FR24
Pour cause de brouillard à Oran, l'avion à destination d'Oran a fait des cercles au-dessus d'Alger jusqu'à ce que les conditions à Oran lui permettent d'atterrir. Actuellement il est à Oran
Vos articles sur l'aviation deviennent ridicules
0
تعقيب
Ahmed
2016/12/27
Votre article c'est du grand n'importe quoi
n'importe quel avion qui ne peut pas atterrir pour cause météo par exemple (brouillard dense à Oran) fait des cercles dans le ciel pour patienter
Arrêtez d'écrire n'importe quoi, vous devenez ridicule
0
تعقيب
3 AERONAUTIQUE algeria 2016/12/27
الطائرة كانت متجهة الى وهران التي كانت فيها الرؤية هذه الصبيحة حوالي 100 متر بسبب الضباب،لهذا فهو لا يستطيع الهبوط.في هذه الحالة قائد الرحلة له الاختيار بين un circuit d'attente او le déroutement vers un aéroport de dégagement .وفي حالة هذه الرحلة لم يكن هناك تحسن في الرؤية في وهران،لهذا قررقائد الرحلة الهبوط في مطار الجزائر بعد ان ينقص من وزن الطائرة.لكي يستطيع الهبوط
0
تعقيب

2016/12/27
..........المريكان امرتها بتصور سواحل البلاد ..........
0
تعقيب
5 مسكين يفهم شوية algeria 2016/12/27
من المفروض ان الطائرة تخضع لتفتيش دقيق من طرف قوة خاصة مضادة للتجسس الالكتروني لان التحليقة الواحدة خلال ثوان يمكن أن ترسل فيها ألاف الصور والبيانات والاحدثيات باتجاه مواقع وقواعد توجد بين البحر المتوسط والبحر الاحمر . القضية ليست بالبساطة التي تم تقديمها بها.
0
تعقيب
6 رحيم algeria 2016/12/27
المهم سلمات والحمد لله
0
تعقيب
7 MAGHFOUR MED SAIDA 2016/12/27
سؤالي ...اين الاقمار الاصطناعية الثي اطلقت مؤخرا .واين القوة الجويه..والرداراث...لانكم قلتم في مقاتكم..حسب الموقع فليت رادر...اين بيان وزراة الدفاع الوطني......احدرو الاعداء كثر.
0
تعقيب
8 بنت الجزائر الجزائر 2016/12/27
علمتني الحياة أنه لا ثقة في العرب خاصة السعودية و لهذه الحركة أكيد سبب ان لم نقل اسباب منها قد تكون نوع من الجوسسة يعني تصوير طبعا ليس بعبقرية السعوديين بل بخداعهم المدفوع من الكيان الصهيوني لا امان في العرب علمتنا العشرية السوداء من هم أعداؤنا و لن ننسى
0
تعقيب
9 عواد الجزائر 2016/12/28
حذاري المرسى الكبير
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: