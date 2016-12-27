انطلاق عملية اختيار المواقع السكنية لمكتتبي AADL 2

انطلقت مساء أمس الاثنين عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل" المسجلين الكترونيا في 2013.

وتشمل عملية الاختيار في مرحلة أولى 129 ألف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم40 ألف مكتتب في العاصمة حسب تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي لوسائل إعلام وطنية. وعرف العديد من المكتتبين صعوبات في دخول الموقع الالكتروني المخصص لذلك خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية في حوالي الثامنة مساء. وتستمر عملية اختيار المواقع السكنية إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الالكترونية لجميع المكتتبين المعنيين دون تحديد أجل زمني لذلك. وتتم عملية تخصيص السكنات وفقا للترتيب الزمني للتسجيل في 2013 بعد استلام جميع بطاقات الرغبات وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة "عدل" لهذا الغرض، حسب شروح المدير الذي أكد أن تاريخ القيام بعملية الاختيار لا يمنح أي أفضلية في التخصيص. وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي "عدل 2"، تنطلق عملية دراسة الرغبات على مستوى وكالة عدل ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم .

موقع اختيار السكنات:

http://inscription.aadl.dz/



