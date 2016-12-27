سلال يوقع على سجل التعازي بإقامة السفير الألماني بالجزائر إثر الاعتداء الارهابي ببرلين

وقع الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء بمقر إقامة السفير الألماني بالجزائر باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على سجل التعازي إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا لأعياد الميلاد ببرلين.

وقد كتب سلال في سجل التعازي: "تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الفاجعة التي ألمت بالشعب الألماني الصديق، عقب الهجوم الشنيع الذي استهدف سوق أعياد الميلاد والذي خلف العديد من الضحايا". "وإذ نندد بهذا الهجوم اللا إنساني --يضيف الوزير الأول-- فإننا نؤكد على ضرورة المضي قدما في نهج مكافحة الإرهاب الدولي الذي بات يقض مضاجعنا ويهدد استتباب السلم والأمن في العالم بأسره". واستطرد سلال قائلا: "ولا يسعنا أمام هذا المصاب الجلل، إلا أن نعرب لجمهورية ألمانيا الفيدرالية شعبا وحكومة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وباسم الحكومة الجزائرية وأصالة عن نفسي، عن خالص تعازينا وعميق تضامننا راجين أن تتمكن عائلات الضحايا من تجاوز هذه المعضلة".