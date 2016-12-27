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يوم الأحد 1 جانفي عطلة مدفوعة الأجر

  • 27/12/2016
  • النهار أون لاين
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يوم الأحد 1 جانفي عطلة مدفوعة الأجر تحميل الملف

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن يوم الأحد الفاتح جانفي 2017، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأضاف ذات المصدر أنه "يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم". وذكر البيان أن هذه العطلة تأتي "بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الإعياد القانونية.

 

 

 

موضوع : يوم الأحد 1 جانفي عطلة مدفوعة الأجر
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تعقيب
1 Ghost Algérie 2016/12/27
لماذا لا يؤخروه إلى يوم الإثنين بدلا من يو الأحد لأسباب إدارية كما فعلوا بأول محرم 1437 الذي صادف هو الآخر يوم الأحد في كل الدول الإسلامية وباعتراف وزير الشؤون الدينية نفسه ؟
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