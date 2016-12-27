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أربعة ألاف عائلة معنية بعملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من 2017

  • 27/12/2016
  • النهار اون لاين
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أربعة ألاف عائلة معنية بعملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من 2017 تحميل الملف

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، أن 4 ألاف عائلة معنية بعملية الترحيل رقم 22، خلال الثلاثي الأول لسنة 2017.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت لتلفزيون النهار، أن ولاية الجزائر، ستشرع هذا الخميس في ترحيل 1200 عائلة، في اطار السكن الاجتماعي الايجاري. وأوضحت ذات المصادر، أنه سيتم ترحيل 244 عائلة من الحي القصديري النخلة بالكاليتوس، و35 عائلة ترحل ويعاد اسكانها بعد ان كانت تحتل مؤسسات تربوية. كما سيتم ترحيل 599 عائلة من أربع مواقع لأحياء قصديرية ببولوغين و204 عائلة ترحل من خمس مواقع لأحياء قصديرية بالرحمانية، وسترحل 39 عائلة من أربع مواقع قصديرية بزرالدة و25 عائلة من بلدية سطاولي.

موضوع : أربعة ألاف عائلة معنية بعملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من 2017
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(4 )

تعقيب
1 مراد الجزائري الامازيغي الحر باب الواد 2016/12/27
0
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2 اصحاب الضيق بلاد البراني 2016/12/27
زيد رحل الافارقة والاكراد السوريين لي رهم ديرين برارك في طروقات الكبرى
.................واصحاب الضيق خلوهم يموتو بالقنطة..............
0
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2016/12/27
gn
0
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4 لبيب اولاد فايت .الجزائر 2016/12/27
نحن سكان الاحواش منذ 1952غلى الطريق الوطني رقم36 اولاد فايت شراقة ما مصير سكناتنا التي بناها اولادنا واذا كانت هناك عملية تسوية أوضاعنا او ترحيبنا اخبرونا من فضلكم نحن كالقاعد على الجمر
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  • عريض
  • مائل
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