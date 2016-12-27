أربعة ألاف عائلة معنية بعملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من 2017

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، أن 4 ألاف عائلة معنية بعملية الترحيل رقم 22، خلال الثلاثي الأول لسنة 2017.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت لتلفزيون النهار، أن ولاية الجزائر، ستشرع هذا الخميس في ترحيل 1200 عائلة، في اطار السكن الاجتماعي الايجاري. وأوضحت ذات المصادر، أنه سيتم ترحيل 244 عائلة من الحي القصديري النخلة بالكاليتوس، و35 عائلة ترحل ويعاد اسكانها بعد ان كانت تحتل مؤسسات تربوية. كما سيتم ترحيل 599 عائلة من أربع مواقع لأحياء قصديرية ببولوغين و204 عائلة ترحل من خمس مواقع لأحياء قصديرية بالرحمانية، وسترحل 39 عائلة من أربع مواقع قصديرية بزرالدة و25 عائلة من بلدية سطاولي.