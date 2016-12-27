هكذا يتم استرجاع كلمة السر الخاصة بمكتتبي عدل 2

قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بفتح مكاتب خاصة للمكتتبين الذين فقدوا أو نسوا كلمة المرور الخاصة بهم، التي تمكنهم من الولوج إلى الموقع لاختيار المناطق التي يرغبون فيها.

وأوضحت مديرة الاعلام الآلي والاحصائيات بوكالة "عدل" حورية ماضي، في تصريح "للنهار"، أنه يمكن استرجاع كلمة المرور، عن طريق قدوم المكتتب الذي أضاعها إلى مكتب الوكالة المخصص بالعملية، ويقدم معلومات حول شخصيته على غرار الإسم واللقب وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى معلومات أخرى التي يمكن من خلالها التأكد أنه الشخص المعني، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خصّصت مكاتب في كامل التراب الوطني من أجل عملية استرجاع كلمة المرور. وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن الأشخاص الذين ظهرت لهم أن كلمة المرور خاطئة يمكن تلخيصها في احتمالين، إما أن هناك خطأ في كتابة الحروف أو أنهم ليسوا ضمن المكتتبين في المرحلة الأولى من عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2013.