الرئيسية أخبار الجزائر هكذا يتم استرجاع كلمة السر الخاصة بمكتتبي عدل 2

هكذا يتم استرجاع كلمة السر الخاصة بمكتتبي عدل 2

  • 27/12/2016
  • النهار اون لاين
  • 45277
  • 9
هكذا يتم استرجاع كلمة السر الخاصة بمكتتبي عدل 2 تحميل الملف

قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بفتح مكاتب خاصة للمكتتبين الذين فقدوا أو نسوا كلمة المرور الخاصة بهم، التي تمكنهم من الولوج إلى الموقع لاختيار المناطق التي يرغبون فيها.

وأوضحت مديرة الاعلام الآلي والاحصائيات بوكالة "عدل" حورية ماضي، في تصريح "للنهار"، أنه يمكن استرجاع كلمة المرور، عن طريق قدوم المكتتب الذي أضاعها إلى مكتب الوكالة المخصص بالعملية، ويقدم معلومات حول شخصيته على غرار الإسم واللقب وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى معلومات أخرى التي يمكن من خلالها التأكد أنه الشخص المعني، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خصّصت مكاتب في كامل التراب الوطني من أجل عملية استرجاع كلمة المرور. وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن الأشخاص الذين ظهرت لهم أن كلمة المرور خاطئة يمكن تلخيصها في احتمالين،  إما أن هناك خطأ في كتابة الحروف أو أنهم ليسوا ضمن المكتتبين في المرحلة الأولى من عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2013.

 

 

موضوع : هكذا يتم استرجاع كلمة السر الخاصة بمكتتبي عدل 2
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(9 )

تعقيب
1 تيبتيبتي بلد كلاب 2016/12/27
هاذا يسميوه
0
تعقيب
2 guiri hamza tizi ouzou 2016/12/27
j"ai oublier le mot de passe et le ode
0
تعقيب
3 نبيل alger 2016/12/27
عدد المسجلين في مكتتبي عدل2013 بلغ حوالي 700.000وبعد تقلص الى حوالي 400.000 ثم الى 270.000 على المستوى الوطني ثم تم استدعاء 129.000 من اصل 700.000 او 400.00 او 270.000
0
تعقيب
4 لوميزية وليد souk ahras 2016/12/27
ظياع رقم السر
0
تعقيب
5 adrar mohamed arezki alger 2016/12/27
mot de passe
0
تعقيب
6 حميد الجزائر 2016/12/27
لماذا لا يجعلون نصين مختلفين الاول خاص بكلمة المرور الخاطئة والثانية تعلم المكتتب انه ليس معني بالاختيارات .... والله الواحد يتعجب من هذه المهازل .... مقدروش هذوا التقنيين في الاعلام الالي من هذا ......باين بلي دخلوهم للوزارة بالمعريفة.....
0
تعقيب
7 أمين الجزائر 2016/12/27
استرجاع كلمة السر عدل 2
0
تعقيب
8 jan n'est marre Alger 2016/12/27
Et c a nous de deviner le problème ou bien laisser les rumeurs nous stressées
0
تعقيب
9 Adda boudjelal Aïcha amina Algérie 2016/12/28
Mot de passe oublié
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: