الدرك يحجز أكثر من 4 ألف قارورة خمر في 3 ولايات

تمكنت مصالح الدرك الوطني، أمس الإثنين، من توقيف 3 أشخاص وحجز 4827 قارورة من المشروبات الكحولية في 3 ولايات متفرقة من الوطن، حسبما أفاد به بيان لذات المصلحة.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الدرك الوطني بمدينة عين ولمان بولاية سطيف، أمس الإثنين، وبناء على معلومات وفقا لمذكرة تفتيش، تمكنت من إقتحام وكر للمتجارة بالمشروبات الكحولية، وحجز 1285 قرورة خمر من مختلف العلامات التجارية وتوقيف المشتبه به المدعو "ه.س" والبالغ من العمر 58 عاما. كما تمكنت ذات المصالح بمدينة الروينة بولاية عين الدفلى، من حجز 1488 قارورة خمر من مختلف العلامات التجارية. بينما أوقفت ذات المصالح في منطقة بوشقوف بولاية قالمة، عند نقطة تفتيش، شخصان بعد العثور على متن السيارة 2054 قارورة من المشروبات الكحولية كانوا بصدد بيعها بطرق غير شرعية.

ومن جهة أخرى، وأوقفت قوات الدرك، عند نقطة تفتيش على الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة، شخص يدعى "ب-أ" على متن سيارته، وضبطت 4850 صندوق من السجائر الأجنبية من مختلف الماركات بدون فواتير. كما تمكنت مصالح الدرك الوطني بمدينة معنية في ولاية تلمسان، أمس الإثنين، من توقيف شخص بحوزته 34 خرطوشة من عير 12 مم، حسبما أفاد به بيان لذات المصلحة. وأضاف ذات المصدر، أنه بعد تفتيش السيارة التي كان على متنها، عثرت بحوزته 49 كلغ و 500 غرام من الكيف المعالج كانت مخبئة بعناية في السيارة.